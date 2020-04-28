Якутск, , 03:28 — REGNUM Управление по недропользованию по Якутии объявило открытый конкурс на поисковые работы на коренные месторождения алмазов в пределах Молодо-Оленекского междуречья на Приленской площади. Победителя должны определить 8 июня 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 271 148 272 рубля. По условиям тендера, работы будут проходить и оплачиваться поэтапно. Последний этап планируется завершить до 30 ноября 2022 года. Финансирование будет производиться из федерального бюджета по подпрограмме, направленной на воспроизводство минерально-сырьевой базы, а также геологическое изучение недр. Она является составной частью программы, принятой в 2014 году.

В техзадании уточняется, что целью работ является «локализация в пределах Приленской площади потенциально алмазоносных объектов ранга прогнозируемых кустов кимберлитовых тел, выявление алмазоносных кимберлитовых тел», а также оценка прогноза по данным ресурсам. Работы планируются на площади 2470 кв. км.