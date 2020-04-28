Москва, , 03:07 — REGNUM В арбитраж Москвы в рамках дела о принудительной ликвидации лишённого в январе 2020 года лицензии банка «Промышленно-финансовое сотрудничество», от истца — Центробанка России поступило ходатайство о приостановке производства. Иск должны были рассмотреть 27 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление о приостановлении производства по делу, поданное ЦБ РФ, пока судом не рассмотрено. Также неизвестны причины, послужившие основанием для обращения с этой просьбой. Под действие моратория, введённого для ряда компаний в свете пандемии коронавируса, банк не попадает.

Напомним, лицензия у «ПФС-Банка», на тот момент по размеру активов занимавшего 348-е место в РФ, была отозвана 17 января 2020 года. Среди причин регулятор называл нарушение федеральных законов, ориентацию «на проведение сомнительных операций с наличными», а также сомнительные транзитные операции.

5 февраля 2020 года ЦБ РФ обратился с иском о принудительной ликвидации ПАО. Из-за введения ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса слушания были отложены.