Афины , , 07:28 — REGNUM Греческие фермеры обратились к правительству страны с просьбой разрешить как минимум 7 тысячам албанских рабочих въезд в страну для сбора овощей и фруктов. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi 27 апреля.

Главы фермерских ассоциаций призывают правительство принять подробный план действий в ближайшее время, чтобы не допустить пропажи урожая. В предложенном плане содержится 11 пунктов, включающих меры по контролю за состоянием здоровья работников.

Глава Национальной ассоциации профессионалов фруктовой индустрии Христос Гианнакакис отметил, что в случае, если урожай не будет собран в мае, пострадает доверие к Греции у её иностранных клиентов.

Работники будут получать поденную плату 30 евро.

В настоящее время граница между Албанией и Грецией закрыта из-за пандемии коронавируса, однако премьер-министр Албании Эди Рама пообещал в ближайшее время разрешить выезд для данной категории мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Греция требует от Албании открыть границы для выезда сезонных рабочих