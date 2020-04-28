Нижний Новгород, , 02:03 — REGNUM В Нижнем Новгороде проводятся мероприятия по дератизации мест общего пользования, — сообщает пресс-служба администрации города.

На территории парков, кладбищ, скверов специалисты расставлены контейнеры с отравленной приманкой. Она рассчитана именно на крыс, для других животных безвредна.

«Мы ставим контейнеры вдали от проходных мест, зон для выгула собак и детских площадок. Такую работу мы проводим уже не первый год, поэтому все места, где могут находиться грызуны, мы знаем», — отметил дезинфектор Андрей Бакланов.

В Нижнем Новгороде дератизация будет проведена на территории 40 га. В ближайшее время мероприятия стартуют в парке «Приокский». Особое внимание уделяется местам, по которым поступали обращения от жителей.