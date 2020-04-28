Нижний Новгород, , 01:59 — REGNUM Филиал нижегородской детской городской поликлиники №19 отремонтировали в рамках нацпроекта «Здравоохранение», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Строители капитально отремонтировали помещения, фасад здания и входную группу.

«Филиал находится на первом этаже девятиэтажного жилого дома 1970 года постройки, ремонт там не проводился с момента ввода здания в эксплуатацию, то есть полвека. В 2019 году три подразделения нашей поликлиники были включены в программу капитальных ремонтов учреждений здравоохранения Нижегородской области», — отметила главный врач поликлиники Ольга Бурова.

В поликлинике оборудованы кабинеты врачей-логопедов, работающих в две смены, многофункциональный call-центр на 10 рабочих мест. Спецтехнику для сотрудников call-центра приобрели за счет целевой субсидии из областного бюджета.

В ближайшее время на базе медучреждения планируют открыть единственный в Канавинском районе кабинет охраны зрения. В этом районе города количество больных с патологией органов зрения, нуждающихся в аппаратном лечении, превысило 6 тысяч человек.