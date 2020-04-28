Лондон, , 01:52 — REGNUM В Великобритании в связи с пандемией коронавируса авиастроительная компания Airbus отправляет в принудительный отпуск половину работников своего завода в Броутоне. Об 27 апреля сообщает пресс-служба компании.

В заявлении Airbus говорится, что компания решила воспользоваться британской правительственной программой по сохранению рабочих мест для персонала своего завода в Броутоне, в Уэльсе. Таким образом, в отпуск, частично оплачиваемый правительством Великобритании, уйдут около 3 200 сотрудников предприятия по изготовлению комплектующих для самолетов — сборке крыльев для различных моделей пассажирских самолетов Airbus.

Напомним, в соответствии с программой, которой воспользовались уже 140 тысяч предприятий и более 1 млн человек, правительство Великобритании выплачивает гражданам, оказавшимся перед угрозой увольнения из-за временной остановки предприятий, 80% от их оклада. Сумма не должна превышать 3,1 тыс. долларов в месяц на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, авиастроительная компания Airbus планирует провести масштабное сокращение рабочих и зарплат в связи с последствиями пандемии, объявленной из-за распространения коронавируса.

Ранее европейский производитель сообщил о планах по сокращению из-за кризиса выпуска лайнеров A320.

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