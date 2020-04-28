Ашхабад, , 01:49 — REGNUM Министр иностранных дел Рашид Мередов и посол Европейского союза Диего Алонзо обсудили проблемы логистики в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

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Участники встречи акцентировали внимание на инициативе президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова по обеспечению устойчивых и надежных международных транспортных перевозок в условиях чрезвычайных ситуаций, а также по развитию отношений в сфере энергетики и гуманитарных связей.

Затем Мередов и Алонзо рассмотрели вопросы, касающиеся перспектив приоритетных проектов и стратегий, а также целей и задач обновленной стратегии Евросоюза для Туркестанского региона.

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