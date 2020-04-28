Лондон, , 01:15 — REGNUM Британская авиакомпания British Airways рассматривает возможность сокращения до 800 своих пилотов, сообщил корреспондент газеты Sky News Марк Клейнман на своей странице в Twitter.

«Мне рассказали, что British Airways начинает консультации, в результате которых компания может уволить около 800 пилотов из 4500», — заявил он.

В пресс-службе авиаперевозчика никак не прокомментировали эту информацию.

При этом ранее British Airways сообщала о договоренности с профсоюзами о приостановке работы более 30 тыс. бортпроводников и наземного персонала.