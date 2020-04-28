Москва, , 01:10 — REGNUM Приём денежных переводов с банковских карт и электронных кошельков через иностранные платежные системы, не соответствующих требованиям российского законодательства, российские банки прекратили с 28 апреля.

Ограничения введены в соответствии с федеральным законом 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который принят в России в конце 2019 года.

Закон устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок осуществления денежных переводов, использования электронных средств платежа, мобильных платежей, а также определяет порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

Вместе с тем введённые ограничения не отразятся на работе крупнейших международных платежных систем, таких как Visa, Mastercard или UnionPay, поскольку они имеют дочерние компании, зарегистрированные в России, и действуют в соответствии с законом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что целью вступившего в силу закона является усиление контроля за рынком платежных услуг при осуществлении трансграничных переводов денежных средств.

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