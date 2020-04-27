Каракас, , 23:46 — REGNUM Президентом венесуэльской госкомпании Petroleos de Venezuela стал Асдурбаль Хосе Чавес Хименес, пишет 27 апреля газета правительства Венесуэлы.

Министром нефти Венесуэлы стал Тарек эль-Аиссами. Соответствующий указ подписал сегодня, 27 апреля, президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Отметим, что новый глава PDVSA является двоюродным братом Уго Чавеса.

Напомним, PDVSA — главная нефтегазодобывающая компания Венесуэлы, находится под американскими санкциями. Уго Чавес — это революционер, президент Венесуэлы (1999—2002, 2002—2013). Умер 5 марта 2013 г. в возрасте 58 лет.

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