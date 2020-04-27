Лондон, , 22:48 — REGNUM Июньские фьючерсы на нефть могут обрушиться в цене задолго до истечения контракта, 27 апреля сообщает агентство Reuters.

По мнению аналитиков BNP Paribas, июньские фьючерсы WTI и Brent могут не выдержать смещения интереса инвесторов на более поздние контракты, что «может привести к большой волатильности».

Напомним, 20 апреля майские фьючерсы нефти WTI впервые в истории сначала рухнули до нуля, а затем до — $37 за баррель.

Читайте также: Нефть WTI упала до $12 за баррель