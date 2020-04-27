Бишкек, , 22:18 — REGNUM С момента объявления пандемии коронавируса медицинские учреждения Киргизии потратили на закупку средств индивидуальной защиты 156,1 млн сомов (146 млн рублей). Об этом на брифинге заявила директор фонда обязательного медстрахования Эльнура Боронбаева.

По ее словам, еще 32,7 млн сомов (30,6 млн рублей) израсходовали на приобретение концентрированных средств для дезинфекции медицинских организаций.

Больше всего денег на эти цели потратили больницы, поликлиники и фельдшерские пункты Джалал-Абадской области и города Джалал-Абада — 63 млн сомов (58,9 млн рублей), Ошской области и города Оша — 46,1 млн сомов (43,1 млн рублей), а также столицы Киргизии — 35,2 млн сомов (32,9 млн рублей).

Медучреждения Нарынской области израсходовали 13,6 млн сомов (12,7 млн рублей), Чуйской области — 12,9 млн сомов (около 12,1 млн рублей), Иссык-Кульской области — 8,1 млн сомов (около 7,6 млн рублей) и Баткенской области — 6,2 млн сомов (5,8 млн рублей).

Меньше всего денег потратили медицинские организации Таласская области, в которой до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. На их долю приходится только 3,5 млн сомов (около 3,3 млн рублей).

Читайте также: В Киргизии заразился коронавирусом каждый четвертый эпидемиолог