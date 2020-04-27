Лондон, , 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.

Июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,40 (6,5%), до $20,04 за баррель. В то же время июльские фьючерсы марки оцениваются в $23,20 за баррель.

Июньские фьючерсы WTI упали в цене на $3,85 (22,73%), до $13,09 за баррель. При этом ранее в ходе торгов марка уже опускалась до $11,91 за баррель.

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