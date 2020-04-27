Рим, , 21:04 — REGNUM Власти итальянского острова Сицилия обещают оплатить половину стоимости туристических рейсов и треть гостиничного счета для того, чтобы заманить отдыхающих после ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет газета Daily Mail.

Напомним, что Италия столкнулась с серьезной вспышкой коронавируса. На сегодняшний день в стране подтверждено 200 тысяч случаев заражения. Скончались почти 27 тысяч человек. В стране были введены жесткие ограничительные меры, целые сектора экономики остановились.

Стоит отметить, что туризм приносит Италии 13% ВВП. И сейчас, когда итальянские власти собираются ослаблять карантин, капитаны отрасли уже планируют перезагрузку туристического бизнеса.

Среди других предложений по заманиванию туристов на Сицилию значатся такие: власти обещают оплачивать каждую третью ночь в отеле, обещается раздача бесплатных билетов в музеи и на места археологических раскопок.