Даугавпилс, Латвия, , 20:48 — REGNUM Решение руководства Латвийской железной дороги (Ldz) о сокращении персонала стало особенно болезненным для Даугавпилса. Об этом представитель Ldz Элла Петермане сообщила порталу LSM.

«Правление Латвийской железной дороги в начале этого года приняло решение о сокращение 1500 сотрудников. Из-за падения объёма перевозки грузов эти работники больше не задействованы», — разъяснила ситуацию Петермане.

По ее словам, в Даугавпилсе на железной дороге было занято почти 2000 человек. Она отметила, что Латгалия является самым депрессивным с экономической точки зрения, регионом страны. По ее словам, в конце марта безработица в Даугавпилсе составила 7,3%.

Напомним, что с июня 2019 г. в Даугавпилсе работу на железной дороге потеряли около 200 человек, что в условиях общей экономической депрессии из-за пандемии, большая цифра для города.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.