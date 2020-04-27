Рига, , 20:31 — REGNUM Дирекция автотранспорта Латвии предупреждает жителей страны о существенных изменениях в расписании движения общественного транспорта на региональных маршрутах во время государственных майских праздников. Об этом пишет 27 апреля портал Diena.lv.

По данным журналистов, в период с 30 апреля по 5 мая в стране будет изменено расписание движения автобусов почти на 500 региональных маршрутах. Список изменений опубликован и доступен на сайте автотранспортной дирекции atd. lv (http://atd.lv/).

Отмечается, что на некоторых направлениях открыты новые, дополнительные, рейсы, на других их количество сокращено. Изменения коснутся половины всех существующих региональных маршрутов.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.