Бишкек, , 20:27 — REGNUM Победителем объявленного мэрией столицы Киргизии тендера на поставку 100 экологичных городских автобусов стала китайская компания «Xiamen king long united automotive industry». Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского муниципалитета.

На их приобретение столичная мэрия потратит около 650 млн сомов (608 млн рублей) из городского бюджета.

Отмечается, что эти автобусы будут работать на экологически чистом топливе — сжатом природном газе и на сжиженном газе. Согласно условиям конкурса, автобус должен быть рассчитан на 70 пассажиров и иметь 26 сидячих мест.

Они будут полунизкопольными и низкопольными, оснащены пандусами и площадкой для пассажиров-инвалидов.