Подгорица, , 20:24 — REGNUM Со времени принятия мер по борьбе с распространением эпидемии коронавируса в Черногории до 22 апреля число безработных в стране увеличилось на 3156 человек, причем наибольшее число вновь зарегистрированных безработных было зарегистрировано в Подгорице, Никшиче и Рожае. Об этом сообщает служба занятости Черногории.

По состоянию на 22 апреля на учете было 38 622 безработных, из которых женщины составляли 22 366 или 57,91%.

По сравнению с 15 марта 2020 года, когда в реестре службы было зарегистрировано 35 466 безработных (женщин было 20 516 или 57,85%), безработица увеличилась на 3 156 человек или 8,89%, сообщает CES.

Наибольшее число вновь зарегистрированных лиц было в Подгорице (578 или 17,48 процента), Никшиче (343 или 10,38 процента) и Рожае (246 или 7,44 процента).