Ашхабад, , 20:16 — REGNUM За минувшую неделю в ходе торгов товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 16 контрактов между туркменскими предприятиями, местными и иностранными коммерсантами. Общая сумма сделок составили лишь 810 млн рублей.

Бизнесмены из Азербайджана, Киргизии, Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов заключили контракты на приобретение хлопчатобумажной пряжи на более чем 155,1 млн рублей.

Для нужд внутреннего рынка туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности и полипропилен на общую сумму более 654,8 млн рублей.