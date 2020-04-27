Подгорица, , 20:19 — REGNUM C момента момента остановки коммерческих рейсов в Черногории аэропорт Подгорицы обслужил более пяти тысяч пассажиров, для которых были организованы специальные вывозные рейсы, сообщила пресс-служба аэропорта.

Авиаперевозки осуществлялись в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

С 18 марта было принято и отправлено 148 рейсов.

При вывозе черногорских граждан из-за рубежа было обслужено 1,93 тысячи пассажиров, которые были перевезены с 74 рейсов. Из Черногории 3,19 тысячи иностранцев, которые жили и работали здесь, были доставлены в свои страны, говорится в заявлении аэропорта.

Пассажиры прибыли на специально организованных рейсах из Венгрии, Австрии, России, Великобритании, Чехии, Франции, Турции, Италии, Испании, Сербии, Польши, Германии, Швейцарии, Швеции, Бельгии, Словении, Боснии и Герцеговины и Нидерландов.