Ташкент, , 20:08 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля провел совещание, посвященное анализу проводимой работы и очередным задачам в геологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе совещания было отмечено, что за последние три года приняты важные решения по коренному реформированию данной сферы, втрое возросли ассигнования из бюджета, обновлена треть оборудования, внедрено более 850 передовых технологий.

«В результате появилась возможность осуществлять разведочные работы по 17 видам полезных ископаемых, в то время как прежде они велись по 3 видам. Число элементов, выявляемых в составе руды, достигло 40 при прежних двенадцати. В 2019 году запущен первый в Центральной Азии современный аэрогеофизический комплекс, внедрены инновационные методы исследования недр», отмечалось на мероприятии.

Кроме того, начато применение на начальном этапе геологических работ широко используемых в мире программ Global-Mapper, Erdas, ENVI, основанных на современных геоинформационных технологиях, а также космоснимков высокой четкости со спутников Landsat, Aster. Эти методы позволяют с высокой точностью получать информацию о слоях глубокого залегания и охватить исследованием обширные площади, экономить время и средства.

Были усовершенствованы мониторинг и ведение кадастра подземных вод. В 250 наблюдательных скважинах установлены устройства для автоматического дистанционного измерения параметров подземных вод.

В целях последовательного продолжения реформ в сфере в текущем году на геологоразведочные работы выделено 1,6 триллиона сумов (100 долларов-1,15 миллионов).

Президентом подчеркнута необходимость приумножения до конца года ресурсов золота и серебра, запасов меди и 8 видов нерудных полезных ископаемых.

В этой связи, он поручил продолжить процесс обновления технической базы т за счет применения современного оборудования увеличить глубину бурения с 800 метров до 1200, а также в 1,7 раза повысить производительность.

Также поручено обеспечить в нынешнем году модернизацию 385 единиц геофизического, бурильного, горного и лабораторного оборудования. Поставлена задача разведать до конца года 16 перспективных углеводородных площадок и подтвердить объем запасов в 23 новых месторождениях.

Кроме того, даны указания по привлечению инвесторов к 20 готовым для освоения месторождениям и подготовке инвестиционных проектов по другим перспективным площадкам.