Сингапур, , 20:04 — REGNUM Гигантская пробка из, как минимум, 60 нефтеналивным танкеров образовалась в Сингапурском проливе, соединяющем вместе с Малаккским Индийский и Тихий океаны. Об этом 27 апреля сообщает Bloomberg.

Так5ая ситуация образовалась из-за заполнения нефтью всех береговых резервуаров, танкеры вынужденно служат хранилищем невостребованной нефти. Для разгрузки судам приходится ждать до двух недель, вместо обычных четырёх-пяти дней. Спрос на нефть в Сингапуре упал, как и во всём мире, запасы возросли до четырёхлетнего максимума, а темпы переработки снизились до 60% мощностей и продолжают снижаться.

В создавшейся ситуации для многих компаний использование танкеров в качестве хранилищ для нефти стало единственных выходом для многих компаний. Из-за повышения спроса на такую услугу в мире возросли тарифы на перевозку сырья, а скорость доставки намеренно снижается грузоотправителем, в надежде найти более выгодный контракт.

Согласно данным аналитической компании Vortexa, общий объём танкеров с хранящихся в них запасом сырой нефти достиг в Азии четырехлетнего максимума.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общий объём танкерных запасов нефти-сырца в мире достиг рекордных 160 млн баррелей.

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