Пекин, , 19:36 — REGNUM В городе Чанчунь, административном центре северо-восточной провинции Китая Цзилинь, будет создана демонстрационная зона сотрудничества между КНР и Южной Кореей, сообщает 27 апреля Синьхуа со ссылкой на циркуляр Госсовета КНР, где указывается на утверждение центральным правительством этого проекта.

Целью строительства зоны объявлено формирование открытой многосторонней структуры сотрудничества, которая охватит ряд ключевых отраслей — технологии, торговлю, общественные науки, охрану окружающей среды, создание благоприятной бизнес-среды.

Сообщается, что план органично встроен в общую концепцию взаимодействия Пекина и Сеула в рамках реализации китайской стратегической инициативы «Пояса и пути». Поэтому провинциальным властям дано указание укрепить механизмы координации, а также систему планирования. Своими участками работы Госсовет наделил свои министерства и их департаменты, а также Государственный комитет по делам развития и реформ.