Вильнюс, , 19:32 — REGNUM Литва обратилась к украинскому руководству с просьбой не закупать электроэнергию Белорусской атомной электростанции, сообщили 27 апреля в пресс-службе литовского президента.

«Президент [Литвы Гитанас Науседа] обратился к Украине с просьбой ещё раз обсудить вопрос о том, что эта электроэнергия приобретаться не будет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость не приобретать и не пропускать через свои электросети электроэнергию БелАЭС заключили три страны — Литва, Латвия и Эстония.

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