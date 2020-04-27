Киев, 27 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Государственный бюджет Украины за январь-март 2020 года выполнен с дефицитом в размере 32,732 млрд гривен.
Соответствующие данные сегодня, 27 апреля, обнародовала государственная казначейская служба Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ведомство отмечает, что нынешний дефицит в 1,25 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.
Напомним, что изначально власти Украины предполагали дефицит бюджета по итогам нынешнего года в районе 100 млрд гривен, но 13 апреля Верховная рада приняла «короновирусные» изменения в главный финансовый документ страны, предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое — до 298 млрд гривен.