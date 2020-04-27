Генуя, Италия, , 19:12 — REGNUM В понедельник, 27 апреля, строители начали установку последнего, девятнадцатого пролета нового генуэзского виадука на месте рухнувшего летом 2018 года моста Моранди.

Все работы должны быть завершены к утру 28 апреля.

Ранее предполагалось, что строительство нового моста протяженность 1,1 км будет завершено в мае 2020 года.

В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. Они обвиняются в фальсификации данных и непредумышленном убийстве.