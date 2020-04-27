Лондон, , 18:52 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в королевстве пока нельзя отменять ограничения для бизнеса и граждан, введенные из-за эпидемии коронавируса, 27 апреля передает Sky News.

«Я знаю, что это сложно, и я хочу, чтобы экономика двигалась как можно быстрее. Но я отказываюсь отменять все усилия и жертвы британского народа и рисковать… я прошу вас сдержать ваше нетерпение» , — заявил Джонсон в обращении после возвращения на пост премьер-министра.

Отметим, подтвержденное число жертв COVID-19 в Великобритании к настоящему моменту превышает 20 тыс. человек. В начале апреля сам Джонсон перенес заболевание в тяжелой форме и несколько дней находился в палате интенсивной терапии.

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