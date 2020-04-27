Брюссель, , 19:09 — REGNUM Работники бельгийского агропрома, которые имеют отношение к ассоциации производителей картофеля Belgapom, обратились к согражданам с призывом больше употреблять этот овощ, передает CNN.

До 750 000 тонн произведенного в Бельгии картофеля могут остаться нераскупленными из-за закрытия предприятий общественного питания в связи с эпидемией. А значит, и те, кто его выращивал, уже сейчас рискуют остаться без средств. И поэтому призыв жарить больше картошки, брошенный в массы бельгийцев, очень важен для бельгийских фермеров.

Все дело в том, что жареная картошка, она же картофель-фри, это традиционное блюдо, которое бельгиец заказывает среди прочего, придя в ресторан. Когда рестораны закрыты, бельгийцам, видимо, остается исполнить этот ритуал прямо на дому?