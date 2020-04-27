Москва, , 18:09 — REGNUM После выхода из режима самоизоляции Россия не вернётся к той жизни, которая была до введения ограничений. Об этом 27 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в пользу подобного мнения говорит опыт китайского города Ухань, где впервые было зарегистрировано массовое распространение нового коронавируса. Политолог отметил, что даже после снятия всех ограничений в этом городе трафик в кафе упал на 50%, потому что люди привыкли брать еду с собой домой.

«Это будет другой мир, а не то что был. Это касается и экономики. Проблема в следующем: если мы в ближайший месяц не начнем выходить по стратегически важным направлениям, мы больше просидеть не сможем. Если у нас завалится экономика, у нас завалится и здравоохранение, сам карантин. Если мы неправильно выйдем из режима самоизоляции и получим новую вспышку заболевания и возвращаемся в апрель, то получается мы делали все это просто так. Наша основная задача — не ошибиться при выходе», — сказал Абзалов.

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