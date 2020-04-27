Москва, , 17:39 — REGNUM Стоимость перелётов рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair из Москвы существенно повысилась с этого месяца, пишут 27 апреля «Ведомости».

Уточняется, что цены выросли на 50−110%. Подорожала стоимость перелётов этими авиакомпаниями из Москвы в 15 городов РФ. Приводятся данные по нескольким направлениям.

Например, перелёт рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Екатеринбург на апрель — май подорожал с 3900 до 6600 рублей, в Пермь — с 3500 до 6900 рублей, а в Омск подорожание произошло в 2,4 раза.

Приводятся высказывания экспертов по поводу причин такого подорожания. Есть мнение, что падение спроса из-за пандемии могло вызвать скачок цен.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ютэйр» вывезет из Таиланда и Индонезии более 190 уральцев