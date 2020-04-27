Москва, , 17:37 — REGNUM После повышения НДС в РФ начал стремительно расти теневой сектор, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что среднедушевые доходы граждан России за I квартал 2020 года выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 31 тыс. 246 рублей.

«Этот показатель тяжело рассчитывать, — отметил Жуковский. — Между Москвой, с одной стороны, и, например Ульяновской областью или Хабаровским краем разрыв в доходах может быть в 5−10 раз. Эти 30 тысяч — это средняя температура по больнице в условиях очень серьёзной поляризации российской экономики, региональных различий. Сейчас у нас стремительно растёт теневой сектор экономики. Когда подняли ставки НДС, многие ушли в тень и на фоне кризиса единственный вариант выживать — это неформальная трудовая занятость, неформальная предпринимательская деятельность. Доходы подсчитать сложно».

Как полагает Жуковский, в регионах РФ среднедушевые доходы составляют примерно 25 тысяч рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, среднедушевые доходы граждан России за I квартал 2020 года выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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