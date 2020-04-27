Москва, 27 апреля 2020, 17:37 — REGNUM После повышения НДС в РФ начал стремительно расти теневой сектор, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что среднедушевые доходы граждан России за I квартал 2020 года выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 31 тыс. 246 рублей.
Как полагает Жуковский, в регионах РФ среднедушевые доходы составляют примерно 25 тысяч рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, среднедушевые доходы граждан России за I квартал 2020 года выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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