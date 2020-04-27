Калининград, , 17:31 — REGNUM Уже более тысячи предпринимателей Калининградской области обратились за безвозмездной субсидией, которая полагается пострадавшему из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, бизнесу, сообщила сегодня, 27 апреля, пресс-служба регионального правительства.

Новая мера поддержки разработана по поручению губернатора Антона Алиханова и была запущена неделю назад. Пострадавшие предприниматели могут рассчитывать на субсидию в размере от 15 до 100 тыс. рублей.

Мера поддержки направлена на помощь индивидуальным предпринимателям и частным организациям малого бизнеса с численностью работников до 15 человек. Это турагентства, парикмахерские, рестораны и другие организации. С полным перечнем и правилами можно ознакомиться в постановлении правительства Калининградской области.