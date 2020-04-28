Тегеран, , 07:36 — REGNUM 27 апреля директор таможенной службы на железнодорожном направлении Ирана заявил, что после вспышки коронавируса в регионе и превращения приграничного района Рази в единственную экспортную зону Ирана в Турцию и Европу экспорт через данное направление увеличился в 20 раз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Сейфолла Раси отметил, что за первый месяц текущего иранского года (начавшегося 20 марта) в 813 вагонах было экспортировано 18 000 тонн продукции на сумму $41 млн. Он также сообщил, что за аналогичный период прошлого года было экспортировано 2,5 тонны продукции на сумму более $2 млн.

Он подчеркнул, что в соответствии со всеми санитарными протоколами на границе регулярно проводится дезинфекция станции, чтобы не прекращалась торговля между Ираном и Турцией. Раси добавил, что район Рази играет самую важную роль в ирано-турецкой торговле с начала вспышки пандемии COVID-19.

По его словам, самыми важными экспортными товарами были полиэтилен, удобрения из карбамида, арбуз и цинковые слитки.