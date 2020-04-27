Брюссель, , 17:20 — REGNUM Министры стран Европейского союза заявили, что нужны меры по спасению туристического бизнеса, сообщается в принятом 27 апреля заявлении Совета ЕС.

Авторы документа заявляют, что нужны меры по поддержанию туристического сектора: и такие, которые будут действовать внутри каждой страны, и общие для всего союза.

Напомним, туризм — это та сфера, которая в наибольшей степени пострадала от введённых из-за пандемии коронавируса ограничений.

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