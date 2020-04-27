Рига, , 17:16 — REGNUM Опрос проведённый Торгово-промышленной палатой Латвии (LTRK) среди своих членов, а это представители более 750 ведущих компаний страны, показал падение уровня оптимизма среди экспортёров до 38,5 пунктов. Об этом сообщил председатель правления LTRK Янис Эндзиньш порталу Dienas Business.

«Настроение предпринимательской среды — индикатор, показывающий с опережением, что произойдёт с экономикой. Если Латвия не желает испытать падение ВВП необходимо продолжить оказывать поддержку бизнесу», — сказал Эндзиньш.

По его словам, ниже значение уровня оптимизма предпринимательских настроений фиксировалось лишь в IV квартале 2009 года. По сравнению с последним кварталом 2019 г. индекс упал на 12,98 пунктов, добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.