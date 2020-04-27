Рим, , 17:10 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что перезапуск экономики страны после карантина будет «очень сложной задачей», 27 апреля сообщает агентство Reuters.

«Нам придется жить с вирусом, и нам нужно предпринять все возможные меры предосторожности» , — заявил Конте в связи с предстоящим снятием в стране карантинных мер.

Италия планирует поэтапное снятие ограничений, введенное в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, уже с начала мая.

Производственным компаниям, стройкам и предприятиям оптовой торговли в Италии будет разрешено работать с 4 мая. Через две недели разрешат работу ритейлерам. С начала июня — ресторанам и барам.

Конте отметил, что компании получат разрешение на работу только «при строгом соблюдении протоколов безопасности на рабочем месте».

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