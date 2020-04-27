Рига, , 17:01 — REGNUM С начала пандемии государственный долг Латвии вырос на 1 млрд евро. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила начальник департамента планирования Государственной кассы (VK) Евгения Яловецка, добавив, что во второй половине текущего года VK планирует продолжить заимствование на финансовых рынках.

«В настоящее время общий государственный долг Латвии подрос и перевалил за отметку в 12 млрд евро», — уточнила Яловецка.

По ее словам, произведённые латвийской Госкассой заимствования можно отнести к «краткосрочным с погашением в два, три года». Яловецка добавила, что планируемые заимствования второй половины 2020 г. будут направлены на рефинансирование прежних займов.

Общий объём средств, необходимый для погашения долга, Яловецка оценила в 1,6 млрд евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.