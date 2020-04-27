Мурманск, , 16:56 — REGNUM 276 жителей Мурманской области, потерявших работу из-за пандемии, получили единовременную региональную доплату из областного бюджета. Общая сумма выплат — почти три миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Напомним, в регионе введена единовременная региональная доплата в сумме 27 899 рублей. Для того чтобы его получить, необходимо обратиться дистанционно с заявлением в центр занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, число зараженных коронавирусом в Мурманской области составляет 989 человек, из них 807 — работники стройки в Белокаменке.