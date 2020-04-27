Рига, , 16:54 — REGNUM Ремонт двух старых вертолётов Ми-17 военно-воздушных сил (ВВС) Латвии обойдется в 5,8 млн евро. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

По данным военного ведомства, всего на вооружение министерства обороны числятся четыре Ми-17. Их эксплуатация важна для осуществления поисковых операций и оказания срочной медицинской помощи.

Отмечается, что капитальный ремонт двух единиц обойдётся в 2,9 млн евро за каждый летательный аппарат. Соглашение, заключённое министерством обороны Латвии с компаниями из Польши, Чехии и Словакии, включает капитальный ремонт, техническое обслуживание и поставку резервных запчастей.

Отмечается, что в 2018 году министерство обороны Латвии заключило договор на поставку четырёх вертолётов Black Hawk, стоимостью 175 млн долларов США, получив софинансирование с американской стороны на 15,5 млн.

Первые два вертолёта Black Hawk поступят в Латвию в 2022 году.