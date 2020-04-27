Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Массовое производство новых моделей iPhone начнётся в этом году не раньше июля, то есть на месяц позже, чем обычно, пишет 27 апреля The Wall Street Journal.

Это решение принято в связи с сокращением спроса на айфоны, спровоцированным пандемией. Источники в американской компании пояснили, что на рынок придут четыре модели, причём некоторые смартфоны будут поддерживать 5G.

Напомним, обычно Apple наращивает массовое производство новых моделей в начале каждого лета. За счёт этого к середине сентября у Apple готова линейка новых гаджетов. К концу сентября эти гаджеты поступают в продажу.

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