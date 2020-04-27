Москва, , 16:32 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в феврале выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

При этом в годовом выражении рост показателя замедлился с 6,5% в январе до 5,7% в феврале.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале, по оценке Росстата, составила 47 257 рублей, увеличившись на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.