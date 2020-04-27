Киев, , 16:27 — REGNUM Министерство финансов Украины составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам в публичных коммуникациях на тему о государственном долге.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 27 апреля сообщили центральные украинские СМИ, заявляя, что в прессу попала копия документа.

Согласно источнику, под запрет попали следующие слова и фразы: «дефолт», «технический дефолт», «реструктуризация», «отмена национализации Приватбанка», «компромисс с бывшими владельцами Приватбанка», «рецессия» и некоторые другие.

Также, отмечают СМИ, чиновникам «рекомендовано» не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации, кроме лиц, которые официально уполномочены комментировать эти вопросы.

Политический эксперт Андрей Манчук также подтверждает существование подобного списка и введенный запрет на дефолт.

«Ведь если не говорить о проблеме, ее как бы не существует», — иронизирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта министром финансов Украины был назначен Сергей Марченко. Чиновник начал свою работу с заявления о необходимости выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами.