Москва, , 16:25 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в март выросли в среднем на 0,1%, как и месяцем ранее, за период с начала года бензин подорожал на 0,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо, по оценке ведомства, за месяц подешевело на 0,1%, а за период с начала года стало дороже на 0,3%.

При этом цены на бензин от производителей в марте выросли в среднем на 0,9%, а с начала года — на 7,1%. Цены на дизельное топливо у производителей за месяц снизились на 2,3%, с начала года — на 7%.

По данным Росстата, в марте снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 12 субъектах Федерации. Наиболее всего он подешевел в Мордовии — на 1,1%, Марий Эл и Кировской области — на 0,4%.

Рост цен на бензин на 0,2% и более отмечен в 19 субъектах Федерации, в том числе в Камчатском крае — на 1,1%.

В Москве бензин за месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербургецены на него в среднем не изменились.