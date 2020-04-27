Бразилиа, , 16:13 — REGNUM Бразильские власти после разрыва Boeing договора с авиапредприятием Embraer рассматривают вариант сделки с другой компанией, сообщил 27 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару.

Комментируя заявление американской авиакомпании Boeing о разрыве сделки с бразильской Embraer, Болсонару напомнил, что золотой акцией госкомпании распоряжается он.

Болсонару «Если сделка действительно расстроилась, возможно, мы начнем новые переговоры уже с другой компанией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing отказался от сделки с Embraer, с которой он собирался создавать совместные авиапредприятия. В бразильской компании заявили, что разрыв сделки американцами необоснован.

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