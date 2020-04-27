Подгорица, , 16:06 — REGNUM Общая стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории за март 2020 года составила 645,30 евро. Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 274,70 евро, а расходы на непродовольственные товары и услуги — 370,60 евро, говорится в сообщении статистического ведомства Монстат.

Общая стоимость минимальной потребительской корзины в марте по сравнению с февралем упала на один процент, сообщает CDM.

«Расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 0,8 процента по сравнению с февралем, в то время как расходы на непродовольственные товары и услуги сократились на 0,8 процента», — отмечает Монстат.

Напомним, что показатель потребительской корзины рассчитывается на семью из двух взрослых и двоих детей.