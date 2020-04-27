Черкесск, , 16:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отмечается улучшение ситуации с численностью безработных граждан. За три месяца 2020 года безработица снизилась на 13,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года, пишет «Интерфакс-Юг».

На 1 апреля официально зарегистрированных безработных в республике насчитывается 2887 человек. По данным управления службы занятости населения, уровень регистрируемой безработицы в Карачаево-Черкесии снизился с 1,6% до 1,3% от численности экономически активного населения.

Также выросло на 3,1% число предложений от работодателей, поступивших в отделения службы занятости. Число вакансий составляет около 2000.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии по итогам 2018 года уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,7 до 1,4, а коэффициент напряжённости на рынке труда — с 2,4 до 1,7. Между тем в этот период в республике являлись трудоустроенными лишь 50,5% населения.