Тольятти, Самарская область, , 15:55 — REGNUM По 10 тысяч рублей выплатит своим сотрудникам, соблюдающим требования особого режима во время эпидемии коронавируса, крупнейший поставщик карбамида на российский рынок и один из основных производителей аммиака в России ПАО «ТОАЗ» (г.Тольятти Самарской области). Решение о финансовой поддержке работников принял генеральный директор ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов.

Как сообщает пресс-служба предприятия, таким образом руководство завода намерено поддержать коллектив в сложной эпидемиологической обстановке, дополнительно позаботиться о сотрудниках и их семьях.

Выплату начислят в два этапа: до 30 апреля работники ПАО «ТОАЗ» и ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» получат по 4 тыс. рублей. Ещё по 6 тыс. рублей будет выплачено после того, как в России будет полностью отменён режим ограничений, связанный с распространением коронавируса. Условием для получения второй части премии является соблюдение мер предосторожности во время эпидемии: применение средств индивидуальной защиты (ношение маски), соблюдение социальной дистанции на работе и в транспорте и прочих мер, утвержденных на предприятии.

На территории промышленной площадки «Тольяттиазота» и в корпоративном транспорте силами ответственных подразделений предприятия будет организован контроль за соблюдением норм защиты, принятых в компании на период эпидемии коронавируса. В случае выявления нарушений будет составляться административный акт. При этом за одно нарушение вторая часть выплаты будет сокращена на 50%, а при повторном нарушении работник не сможет претендовать на ее получение в 100% размере.

Поскольку «Тольяттиазот» входит в число предприятий с непрерывным циклом работы, работники завода, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения его функционирования, а также сотрудники сферы здравоохранения продолжают работать в штатном режиме, в том числе для обеспечения безопасной работы производства. При этом, как отметили на предприятии, его руководством уже приняты существенные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В местах общего пользования расставлены антисептические средства, сотрудникам выдаются защитные маски, на проходных завода проводится обязательная термометрия, в том числе с использованием тепловизоров. В бюро пропусков, столовых, переговорных, комнатах инструктажа установлены ультрафиолетовые лампы, проводятся дополнительная уборка и дезинфекция помещений и офисной техники. Увеличено количество автобусов на наиболее загруженных маршрутах, а салоны корпоративного транспорта обрабатывают дважды в день. Все сотрудники предприятия, достигшие возраста 65 лет и старше, отправлены домой на самоизоляцию. Также режим удаленной работы был введён для работников офисных служб. Кроме того, совет молодежи ПАО «ТОАЗ» создал волонтерский центр для помощи пенсионерам, которым, в силу возраста, не рекомендовано посещать общественные места и даже выходить из дома. Волонтеры доставляют пожилым людям продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости, помогают оплатить услуги ЖКХ с помощью дистанционных сервисов.

«Основная цель проводимых на заводе в текущей ситуации мероприятий — обеспечить максимальную защиту сотрудников и членов их семей в сложный эпидемиологический период, — отметил генеральный директор ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов подчеркнул. — Наша общая безопасность, в первую очередь, складывается из личной ответственности и дисциплинированности каждого из нас».