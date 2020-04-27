Сеул, 27 апреля 2020, 15:44 — REGNUM В первом квартале 2020 года объём продаж южнокорейской компании Hyundai Electric & Energy System составил 386,4 млрд вон (~$315,5 млн), а операционная прибыль — 4,3 млрд вон (~$3,5 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж сократился на 7,5%. Известно, что компания впервые за пять кварталов зафиксировала профицит бюджета.
Отмечается, что рост финансовых показателей связан со снижением затрат и запуском умной фабрики в Ульсане.
Hyundai Electric — дочерняя компания многопрофильного концерна Hyundai Heavy Industries.