Сеул, , 15:44 — REGNUM В первом квартале 2020 года объём продаж южнокорейской компании Hyundai Electric & Energy System составил 386,4 млрд вон (~$315,5 млн), а операционная прибыль — 4,3 млрд вон (~$3,5 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж сократился на 7,5%. Известно, что компания впервые за пять кварталов зафиксировала профицит бюджета.

Отмечается, что рост финансовых показателей связан со снижением затрат и запуском умной фабрики в Ульсане.

Hyundai Electric — дочерняя компания многопрофильного концерна Hyundai Heavy Industries.