Бишкек, , 14:48 — REGNUM Руководство государственной ипотечной компании Киргизии пообещало с 1 мая понизить на 1% ставки по ипотечным кредитам, выданным в рамках правительственной жилищной программы. Об этом сообщает пресс-служба госипотечной компании.

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Процентные ставки будут снижены по всем ипотечным кредитам, выданным до 1 ноября 2018 года с 8% — 10% годовых до 7% — 9% годовых, в зависимости от первоначального взноса.

Также по механизму «Индивидуальное строительство жилья» процентные ставки будут снижены с 8% — 12% до 7% — 11% годовых.

Отмечается, что решение о снижении ставок по государственным ипотечным кредитам принято руководством государственной ипотечной компании Киргизии для повышения доступности жилья.

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