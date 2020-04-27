Москва, , 14:45 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года в России было куплено 56 025 подержанных седана E-сегмента, что на 2,7% больше результата прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В отчетный период общая доля продаж таких машин от объёма всех автомобилей с пробегом в РФ составила 5,25%.

Стоит отметить, что на вторичном рынке среди седанов бизнес-класса лидирует Toyota Camry. С января по март текущего года в РФ было перепродано 16 375 экземпляров таких моделей. Это на 5,8% больше, чем год назад.

На втором месте расположилась немецкая модель — Mercedes-Benz E-Класса. Её перепродажи выросли в первом квартале на 3%, до 7948 единиц. На третьем месте модель BMW 5-Серии. За три месяца российские автолюбители приобрели 7025 единиц данной модели — на 7,3% больше прошлогоднего уровня.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Audi A6 (4998 ед.; +5,6%) и ГАЗ 3110 Волга» (3834 ед.; — 9,4%).

Также в топ-10 самых популярных седанов E-сегмента на российском авторынке вошли: Nissan Teana (3300 ед.; — 5,4%), Audi 100 (1345 шт.; — 9%), Skoda Superb (1109 ед.; +6,5%), Lexus GS (885 шт.; — 12%) и Volkswagen Passat CC (871 шт.; +44%).

Напомним, в марте 2020 года на вторичном авторынке РФ было реализовано 3940 люксовых автомобилей с пробегом, что на 8,5% ниже уровня продаж прошлого года.

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